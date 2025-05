Tarcísio exalta papel do BNDES e diz que sensibilidade de Lula ajudou em projetos em SP

Ao participar da inauguração de uma estação de trem na Grande São Paulo nesta segunda-feira, 5, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para viabilizar projetos no Estado.

As declarações foram feitas durante evento de inauguração da estação Ambuitá, na cidade de Itapevi, na grande São Paulo.

A estação faz parte do projeto de expansão e modernização das linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e contou com apoio de R$ 3,4 bilhões do BNDES, em financiamento e debêntures.

“Queremos contar muito com o BNDES aqui em São Paulo”, disse Tarcísio durante sua fala no evento, que também teve presença do presidente do banco de desenvolvimento, Aloizio Mercadante.

Tarcísio afirmou que aguarda o apoio do banco especialmente para projetos de mobilidade, mencionando as obras do túnel Santos-Guarujá e os projetos de Trem Intercidades (TICs), ligando São Paulo e Campinas; São Paulo e Sorocaba; São Paulo e São José dos Campos e São Paulo e Santos.

Segundo Tarcísio, a parceria entre governo estadual e federal não se limita apenas ao BNDES e tem tido endosso do próprio presidente Lula.

Ao comentar a viabilização do túnel Santos-Guarujá, Tarcísio disse que Lula “teve sensibilidade” com o projeto, o que permitiu a antecipação do cronograma da obra, cujo leilão para execução deve acontecer já no próximo mês de agosto.

O governador de São Paulo também disse que está “sempre” conversando com o presidente Lula para viabilizar projetos no Estado.

