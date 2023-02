Tarcísio diz que existem falhas no sistema de alertas de chuvas no Brasil

o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu que existem falhas no sistema de alerta vigente no Brasil

Após os temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu que existem falhas no sistema de alerta vigente no Brasil para evitar mortes durante temporais.

“Nós disparamos 2,6 milhões de SMS, e não foi suficiente. O que estamos fazendo agora é uma análise pós evento para entender umas coisas no sistema de alerta do Brasil não funciona, e a gente vai ter que aprimorar, e aprimorar constantemente”, disse o governador durante coletiva à imprensa. Ele afirmou que a Defesa Civil de São Paulo fez avisos na última quinta-feira, 16, sobre os volumes de chuva do fim de semana.

O governador defendeu uma parceria com telefonias, mudanças na legislação federal ou até regulação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para aprimorar o sistema de alertas para chuvas.

“Que tipo de alerta a gente pode criar nesse dispositivinho que todo mundo tem para as pessoas saberem que estão correndo risco de vida?”, questionou, ao completar que vai começar a trabalhar neste projeto junto às empresas de telefonia.

O governador defendeu, inclusive, a instalação de avisos sonoros, como sirenes, para alertar as pessoas a deixarem áreas de risco em situações de perigo, como em temporais. “Se não tem sistema de alerta, não tem sirene, vai passar a ter porque nós vamos botar. E ano que vem, nas chuvas, vai ter sirene aqui, e vai ter gente treinada, porque não adianta sirene sem disciplina”, disse.

Ao menos 49 pessoas morreram no litoral norte devido à chuva intensa no último domingo – 48 em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

Estadão Conteúdo