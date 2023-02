Vai continuar chovendo? Veja a previsão do tempo em todo o País

A previsão de chuva volumosa alerta para o perigo de transtornos nas áreas de divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

A previsão de chuva volumosa alerta para o perigo de transtornos nas áreas de divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 23. Conforme a Climatempo, há ainda risco de temporais com granizo no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, assim como parte de Goiás e de Mato Grosso do Sul.

A manhã desta quinta-feira terminou com céu nublado e temperaturas em elevação na cidade. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a máxima pode chegar aos 29°C.

Há possibilidade de pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite. “Com condição para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra nas áreas de risco”, afirma o CGE.

Litoral paulista

Conforme o governo estadual, entre esta quinta-feira e sábado, 25, os dias serão marcados pela presença de sol entre algumas nuvens, o que contribuirá para garantir a sensação de calor e abafado sobre a região do litoral norte.

“Essa condição, aliada à umidade proveniente do oceano e da Amazônia, criará condições meteorológicas para chuvas de intensidade moderada à forte, acompanhadas por raios, ventos e pontual queda de granizo”, afirmou em nota.

Previsão do tempo para esta quinta-feira:

São Sebastião – Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 22°C/28°C

Ubatuba – Pancadas de chuva (35mm). Temperatura: 22°C/30°C.

Caraguatatuba – Pancadas de chuva (20mm). Temperatura: 23°C/30°C

Ilhabela – Pancadas de chuva (15mm). Temperatura: 22°C/28°C.

Outras localidades da região Sudeste

Nesta quinta-feira, o sol aparece ao longo do dia com poucas nuvens e não há previsão de chuva no norte de Minas Gerais. Está prevista chuva rápida no norte do Rio e no Espírito Santo. “Já nas demais áreas do Sudeste do País, há condições para pancadas de chuva, inclusive com risco para temporais em parte do Estado de São Paulo. Em alguns pontos do norte, como Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, a chuva pode ser de moderada a forte”, afirma a Climatempo.

Região Sul

Nesta quinta-feira, o tempo segue firme e com sol no litoral sul do Rio Grande do Sul. “Por outro lado, nas demais áreas da região há previsão para pancadas de chuva, com risco para temporais com granizo, bem como em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba”, disse a Climatempo.

Apenas a faixa na área sul e região litorânea do Rio Grande do Sul, assim como o litoral sul de Santa Catarina, ficam fora do risco de tempestades, mas ainda assim pode chover com moderada a forte intensidade.

Região Centro-Oeste

Há previsão de chuva em vários períodos do dia no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, assim como em Brasília. Nas demais áreas da região, incluindo Cuiabá e Campo Grande, a expectativa é da chuva ocorrer a partir da tarde, podendo ser de moderada a forte intensidade, segundo a Climatempo.

“Há potencial para tempestades em Goiás, do leste ao norte e em áreas do sul goiano, faixa leste e no sul de Mato Grosso do Sul, onde há risco para queda de granizo”, disse também a empresa de meteorologia.

Região Nordeste

Com exceção do interior baiano, onde está previsto um dia ensolarado, nas demais áreas da região Nordeste há previsão de pancadas de chuva, por influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) na costa norte do Brasil e da umidade marítima. Conforme a Climatempo, o alerta é de temporal para a maior parte do Maranhão, e do norte do Piauí ao litoral da Paraíba, incluindo as capitais.

Região Norte

Roraima apresentou sol pela manhã, bastante calor e previsão de pancadas isoladas a partir da tarde, mas sem alertas, de acordo com a Climatempo. Nas demais áreas da região, há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

“Há risco para temporais, no Acre, inclusive Rio Branco. Também na maior parte do Amazonas, Rondônia, leste e nordeste do Pará, parte do Amapá e em parte do Tocantins, bem como em suas capitais”, disse a empresa de meteorologia.

Estadão Conteúdo