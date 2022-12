Tarcísio deve anunciar Samuel Kinoshita para Secretaria da Fazenda de SP

A equipe de Tarcísio chegou a sondar Guedes para o posto, mas diante da recusa do ministro, o nome de Kinoshita tornou-se o principal cotado

Paula Soprana

São Paulo, SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve anunciar nos próximos dias o nome do economista Samuel Kinoshita, que foi assessor do ministro Paulo Guedes (Economia), para a Secretaria da Fazenda.

A equipe de Tarcísio chegou a sondar Guedes para o posto, mas diante da recusa do ministro, o nome de Kinoshita tornou-se o principal cotado.

É possível que Guedes tenha um cargo consultivo no futuro governo, como uma espécie de conselheiro, já que Tarcísio e seus aliados consideram importante mantê-lo por perto.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (7), Tarcísio elogiou a gestão de Guedes no governo federal, dizendo que seria um luxo tê-lo na equipe, e evitou cravar o nome do escolhido. “Digamos que existe uma grande probabilidade [de nomear Kinoshita]”, afirmou.

Em entrevista à CNN na segunda (5), Tarcísio também indicou que deve escolher Kinoshita.

“Para mim seria um luxo [ter Paulo Guedes como secretário de Fazenda]. Seria muito bom. O Brasil está crescendo e criando empregos. Estamos deixando o país com 74% de relação dívida/PIB. Mas acho muito difícil ele aceitar. Daí o secretário será o Samuel Kinoshita, que era da equipe do Guedes, coordenou o plano econômico e conduz a área de economia da transição”, disse Tarcísio à CNN.

Em evento sobre infraestrutura também nesta quarta, Tarcísio anunciou o 11º nome de seu secretariado. Rafael Benini, ex-diretor da EPL (Empresa de Planejamento e Logística), assumirá uma nova pasta destinada às parcerias privadas de investimentos.

Kinoshita foi assessor especial do Ministério da Economia de Guedes de 2019 a 2021 e membro do conselho fiscal do Banco do Brasil de 2020 até julho deste ano.

O economista trabalhou por um ano e meio na Bozano Investimentos, empresa de Guedes antes de assumir o cargo no governo de Jair Bolsonaro (PL). Hoje ela se chama Crescera Capital.

Nos últimos anos, trabalhou em gestores de investimentos e consultorias como Kapitalo, MVP Capital e BTG.

Ele é economista pelo Insper, mestre em economia pela Universitat Pompeu Fabra e mestre em estatística pela Columbia University.

Kinoshita tem uma relação muito próxima com Guedes e não é o único nome do entorno do ministro que faz parte do time de Tarcísio.

O maior exemplo é Guilherme Afif (PSD), que é o coordenador-geral da transição e comandou o plano de governo de Tarcísio na eleição. Afif foi assessor especial de Guedes no Ministério da Economia.

Jorge Lima é outro ex-assessor de Guedes que contribuiu no plano de governo e agora integra a transição.

Os nomes anunciados pelo governador eleito para seu secretariado e sua equipe de transição indicam que ele terá foco em privatizações, como fez no governo Bolsonaro, ampliando as desestatizações vistas em gestões tucanas anteriores.

Os auxiliares incluem pessoas que trabalharam na área de concessões e privatizações com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, além das pessoas próximas a Guedes. Também têm bastante espaço e influência na futura gestão os nomes ligados ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, que será secretário de Governo.

Já a ala dos bolsonaristas conservadores e nomes próximos do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que apoiaram Tarcísio no segundo turno das eleições, até agora têm sido preteridos nas escolhas de Tarcísio.

Até o momento, o único bolsonarista considerado “raiz” incluído no primeiro escalão é o capitão Capitão Derrite (PL-SP) na pasta da Segurança.