Tarcísio contraria Bolsonaro em disputa no TCE

A escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP), em setembro, deve marcar mais uma divergência entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

Na terça-feira, 15, o governador se reuniu com líderes da Assembleia Legislativa e cobrou apoio à indicação do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) para o cargo. O parlamentar é o candidato dos caciques do PL, Valdemar Costa Neto, e do PSD, Gilberto Kassab, que também é secretário de Governo.

Ao atuar por Bertaiolli, Tarcísio abandona a neutralidade na disputa e contraria Bolsonaro, que defende a indicação do advogado Maxwell Borges de Moura Vieira – nome do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça que ganhou apoio do ex-presidente.

Procurados, Tarcísio e Mendonça não se manifestaram.

