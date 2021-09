STF usará agenda econômica para pressionar Bolsonaro em caso de radicalização no 7 de setembro

Na corte, um possível recrudescimento dos ataques do presidente é visto como preocupante e será rebatido na mesma altura

Fábio Zanini

Folhapress

O desenrolar da crise entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o STF (Supremo Tribunal Federal) após 7 de setembro depende do tom dos discursos e do tamanho das manifestações.



Na corte, um possível recrudescimento dos ataques do presidente é visto como preocupante e será rebatido na mesma altura.



Temas como os precatórios e demais pautas econômicas do governo podem ser impactadas. No caso das investigações em andamento no STF, a leitura é que se trata de algo incontornável e que elas continuarão após os atos.



O Supremo tem decidido de forma favorável ao governo em diversos casos econômicos. Entre eles, autonomia do Banco Central, tabelamento do frete e índice de correção do FGTS.



A ação sobre pagamento de precatórios nos próximos anos terá desdobramento em breve e poderá ser a primeira vítima da nova realidade.



O presidente do STF, Luiz Fux, se reuniu com os presidentes do Senado e Câmara nesta terça (31) e colocou o Conselho Nacional de Justiça à disposição para mediar uma solução para que os gastos com essas dívidas não inviabilizem o novo Bolsa Família proposto por Bolsonaro.