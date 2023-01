STF tem 5 votos a 0 para manter prisão de Torres e afastamento de Ibaneis

Nos dois feriados, o governador restringiu a entrada de pessoas na Praça dos Três Poderes, o que não ocorreu no domingo (8)

O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) avalia nesta quarta-feira (11) as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres.

O julgamento teve início à meia-noite e será concluído às 23h59. Os quatro ministros que votaram até o momento acompanharam as decisões de Moraes nos dois casos:

Gilmar Mendes

Edson Fachin

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Moraes afastou Ibaneis na madrugada de segunda-feira (9), apontando o descaso e a convivência do governador com os atos golpistas que estavam sendo planejados em Brasília no domingo (8).

O governador, escreveu Moraes, “não só deu declarações públicas defendendo uma falsa ‘livre manifestação política em Brasília’ como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos em 7 de setembro”.

Nos dois feriados, o governador restringiu a entrada de pessoas na Praça dos Três Poderes, o que não ocorreu no domingo (8).

Já Torres teve sua prisão ordenada ontem. Além da prisão, Moraes também autorizou buscas na residência do ex-ministro do governo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos no dia dos atos terroristas na capital federal.