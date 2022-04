STF reduz pena imposta a Marcelo Odebrecht em acordo de delação premiada

Marcelo ficou dois anos preso em Curitiba por causa do seu envolvimento com os esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato

Ricardo Balthazar

São Paulo, SP

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), reduziu de 10 anos para 7 anos e meio a pena de prisão prevista pelo acordo de delação premiada negociado pelo empresário Marcelo Odebrecht com os procuradores da Operação Lava Jato em 2016.

O benefício foi concedido em junho do ano passado, de acordo com uma cláusula especial do acordo que previa a redução em caso de efetividade da colaboração com os investigadores. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão do benefício.

Marcelo ficou dois anos preso em Curitiba por causa do seu envolvimento com os esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato e foi solto em dezembro de 2017, passando a cumprir o resto da pena prevista pelo acordo de delação em regime domiciliar, em São Paulo.

Na prática, ele ficará livre das restrições impostas à sua liberdade no fim deste ano. Atualmente, Marcelo cumpre pena em regime aberto, sem monitoramento por tornozeleira eletrônica, mas obrigado a permanecer recolhido em casa durante fins de semana e nos feriados.

Marcelo presidiu o grupo Odebrecht de 2008 a 2015, quando foi preso pela Lava Jato. Após deixar a cadeia, ele passou a fazer acusações a executivos que dirigiram a empresa quando ele estava preso e não se tornaram colaboradores da Lava Jato como ele.

No fim de 2019, a Odebrecht demitiu Marcelo por justa causa e foi à Justiça tentar anular vários acordos celebrados com ele durante as negociações com a Lava Jato, quando se comprometeu a pagar R$ 143,5 milhões a Marcelo e seus familiares a título de indenização.

Depoimentos, emails e outros documentos fornecidos por Marcelo foram usados para incriminar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega e outros alvos da força-tarefa que conduziu a Lava Jato no Paraná, extinta há um ano.

Embora a Justiça tenha arquivado várias ações nos últimos meses, o Ministério Público Federal considerou a colaboração do empresário efetiva e por isso se manifestou a favor do benefício. O processo em que Fachin avaliou o caso e autorizou a redução da pena é sigiloso.

O acordo com a Lava Jato também impôs a Marcelo o pagamento de uma multa de R$ 73 milhões, que foi quitada pela Odebrecht. Ele concordou ainda com o pagamento de um valor a título de perdimento, correspondente a imóveis e recursos que mantinha no exterior.

Na semana passada, Marcelo moveu duas ações judiciais em que acusa o pai, Emílio, e seu irmão Maurício de extorsão nas negociações que há meses buscam uma solução para pacificar a disputa travada pelos herdeiros do grupo empresarial da família na Justiça.

Em petições apresentadas em São Paulo e na Bahia, o empresário diz que o pai e o irmão impuseram como condição para um acordo que ele entregasse sua participação numa empresa que é dona de fazendas e obras de arte da família, sem receber nada pelas ações.

Marcelo anexou às ações gravações que fez em segredo de conversas mantidas com negociadores indicados por Emílio e mensagens trocadas com seu pai e sua mãe, Regina. A ofensiva foi noticiada pelo jornal O Globo nesta segunda (18) e confirmada pela Folha.

Nas ações, Marcelo acusa Emílio de falsificar atas de assembleias das empresas que administram o patrimônio familiar e de usar seus ativos como garantias para obtenção de empréstimos pessoais. A Novonor, que controla os negócios da família, não quis se manifestar.

O grupo afundou numa grave crise financeira após ser atingido pela Lava Jato e está em processo de recuperação judicial desde 2020, quando buscou proteção na Justiça para renegociar dívidas que somam R$ 98,5 bilhões e mudou de nome, abandonando o da família.

Ao optar pela colaboração com a Lava Jato, a Odebrecht reconheceu ter pago US$ 788 milhões em propina no Brasil e em outros 11 países, e concordou em pagar multa de R$ 3,8 bilhões para voltar a fazer negócios com o setor público e se livrar de ações judiciais.

Participaram do acordo 77 executivos, entre eles Marcelo e Emílio.

Procurados para comentar o assunto, nenhum dos dois quis se manifestar. Maurício, que é seu irmão mais novo, é o atual representante dos controladores no conselho de administração da Novonor.

