STF julga nesta quinta (7) ação contra estratégia de culpar a vítima em processos de crimes sexuais

Nesta quinta (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) faz julgamento de uma pauta importante para as vítimas de violência sexual. A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) , o plenário discutirá a invalidação da prática de desqualificar e culpar as mulheres vítimas de violência sexual no julgamento desses crimes na Justiça.

A relatora do processo será a ministra Cármen Lúcia. A pauta foi inserida pela PGR em dezembro do ano passado e prevê mudar a abordagem da Justiça e do Poder Público no tratamento das vítimas que sofrem com abusos sexuais.

No entendimento da PGR, há um viés de gênero no julgamento dos casos e muitas vezes a defesa acaba entrando em detalhes, como a vida íntima da mulher.

Essas são algumas das medidas solicitadas pela PGR:

que personagens do processo — acusados, advogados — sejam proibidos de fazer menção a detalhes de relacionamentos amorosos da vítima.

que os juízes sejam obrigados a combater este comportamento da defesa dos réus —determinando que respondam na Justiça por isso. Se não fizerem, que os magistrados sejam punidos por descumprir seus deveres na condução do processo.

que, ao decidir os casos, os juízes não usem informações sobre a vida íntima da vítima para fixar penas mais brandas aos condenados.

Na véspera do Dia da Mulher, o STF prevê homenagens para a data durante a sessão desta quinta.