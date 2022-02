STF deve retomar sessões presenciais em março

Até o final desta semana, Fux deve assinar a portaria que define a data do retorno. O mais discutido é o próximo dia 9

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, anunciou que as sessões de julgamento da Corte devem ser retomadas em março. Com a alta taxa de transmissão com a ômicron, o Supremo decidiu voltar ao teletrabalho em fevereiro, poucos dias após o retorno.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), no início do julgamento sobre a legalidade do Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões. A sessão, que ainda está sendo online, foi marcada por problemas de conexão do ministro Nunes Marques.

No início do ano, a ministra Rosa Weber, vice-presidente da Corte, havia autorizado o telepresencial até o dia 31 de janeiro.