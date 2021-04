STF decide se mantém liminar de Barroso que obriga Senado a instalar a CPI da Covid; acompanhe ao vivo

O julgamento é sobre a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que abriu uma crise com o presidente Jair Bolsonaro

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira, 14, o julgamento sobre a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que abriu uma crise com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e mandou o Senado Federal instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a gestão da pandemia pelo governo federal.

