Vereadoras propõem frente parlamentar em defesa do Carnaval de rua em SP

A Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa do Carnaval de rua em São Paulo para que os parlamentares “atuem como mediadores do diálogo entre o poder público e o setor”.

A covereadora da chapa coletiva, Paula Nunes, diz que participou de uma reunião na terça-feira (12) com representantes de blocos que querem sair às ruas nos mesmos dias em que as escolas de samba irão desfilar no sambódromo.

A Prefeitura de São Paulo, porém, mantém o cancelamento da programação sob a justificativa de que não há tempo hábil para mobilizar toda a estrutura necessária para a organização do evento.

“Não há tempo de organizar o modelo com grandes blocos, de parceria público-privado, mas estamos falando de blocos pequenos, familiares. O Carnaval é uma manifestação cultural espontânea e o papel da prefeitura é garantir que isso funcione da melhor forma possível”, afirma Paula.

“Faremos uma reunião oficial na Câmara amanhã [quinta, 14 de abril], da subcomissão de cultura, para discutir a situação”, segue a parlamentar. Ela diz ainda que solicitou uma reunião com a secretaria municipal de Cultura, mas afirma que não teve retorno.

A Defensoria Pública de São Paulo oficializou nesta terça-feira (12) um pedido para que a prefeitura e o comando da Polícia Militar não usem força para dispersar os blocos.

Segundo a vereadora, os mandatos estão organizando um plantão durante o feriado de Tiradentes para prestar apoio caso haja algum episódio de violência ou repressão.

Além de discutir o impasse atual, a frente parlamentar também tem como objetivo “traçar um diagnóstico acerca dos impactos da pandemia sobre o setor” e realizar “um planejamento estratégico de sua reorganização”.