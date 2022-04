PV indica Roberto Tripoli para ser vice na chapa de Haddad ao Governo de SP

O presidente estadual do PV, Marcos Belizario, confirmou a indicação à coluna

O PV formalizou um pedido para que Roberto Tripoli, presidente municipal da sigla em São Paulo, seja candidato a vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo de São Paulo.

O presidente estadual do PV, Marcos Belizario, confirmou a indicação à coluna. “Nós estamos colocando o nome [de Tripoli] à disposição para que agregue à chapada de Fernando Haddad e possa construir um projeto [para o governo estadual]”.

Tripoli está no seu oitavo mandato como vereador em São Paulo. Em 2012, foi o candidato mais votado no país. Ele também também já exerceu o mandato deputado estadual (2015-2019).

Em março deste ano, PT, PC do B e PV decidiram formar uma federação partidária, que prevê que as siglas fiquem unidas ao longo de quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal.

O PSB optou por ficar de fora -o principal problema foi uma falta de acordo sobre o governo de São Paulo.

O PT quer lançar Haddad e tentou convencer o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) a retirar a candidatura e concorrer ao Senado.

O socialista, no entanto, mantém a intenção de disputar o governo. Ele argumenta que sua candidatura é mais ampla que a de Haddad por alcançar eleitores de centro-direita, incluindo bolsonaristas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisa Datafolha mostrou Haddad com 29% dos votos, e França, com 20%, seguidos por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 10%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%.