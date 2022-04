SP diz que terá gasto de R$ 1 milhão com motociata com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou um post em uma rede social confirmando presença no evento

Renata Galf

São Paulo, SP

O reforço no policiamento para a motociata prevista para esta sexta-feira (15) em São Paulo deverá custar cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos do estado, segundo nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com o órgão, será empregado um efetivo de mais de 1.900 policiais militares ao longo do percurso com objetivo de “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou um post em uma rede social confirmando presença no evento. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo, também participará.

A concentração está marcada para o sambódromo do Anhembi. A motociata deve deixar a capital paulista às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km da capital paulista.

Com o nome de Acelera para Cristo, a motociata tem entre seus organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.

Em junho do ano passado, os gastos da primeira motociata na capital paulista chegaram a R$ 1,2 milhão com a participação de 1.433 policiais, cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas, também de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outra motociata realizada no estado no ano passado, na cidade de Presidente Prudente, os custos foram superiores a R$ 300 mil. O efetivo foi reforçado com 450 policiais militares, drones e um helicóptero.

Durante o período do evento desta sexta (15), o tráfego do sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será permitido apenas pela via Anhanguera (SP-330). Motoristas que trafegam pelo sistema serão orientados por painéis de mensagem distribuídos pelo trajeto.

A previsão é que o patrulhamento seja intensificado desde as primeiras horas do dia em todas as áreas do trajeto, desde as imediações da concentração do evento, na zona norte da cidade de São Paulo, até o local de dispersão da motociata que deve ocorrer na cidade de Americana.

A Secretaria de Segurança Pública diz que serão mobilizados policias militares de batalhões territoriais e especializados tanto da capital como de regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. O efetivo previsto inclui 22 bases comunitárias móveis, dois veículos lançadores de água, quatro cães e quatro drones.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participarão da operação equipes dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), dos Comandos de Policiamento Choque (Rota) de Trânsito (CPTran), Policiamento Rodoviário (CPRv), do Corpo de Bombeiros (CCB) e de Aviação (CavPM) que disponibilizará três helicópteros Águia.

De acordo com levantamento do jornal Folha de S.Paulo de dezembro de 2021, as motociatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) já tinham custado até então praticamente R$ 5 milhões aos cofres públicos. Os dados foram obtidos a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação.

A soma leva em conta as despesas com o cartão de pagamento do governo federal, informadas pela Secretaria-Geral da Presidência, e os gastos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.