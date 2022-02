Sou um quadro técnico bolsonarista, diz Queiroga

Ele disse que “quer ser reconhecido como o ministro que acabou com a pandemia” e não respondeu se ficará no governo até o fim do ano

Matheus Teixeira, Renato Machado, Marianna Holanda e Danielle Brant

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou responder nesta quarta-feira (2) se será candidato neste ano, mas afirmou que é um “quadro técnico bolsonarista” e que irá cumprir o papel que for designado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito de 2022.

Em entrevista à imprensa antes do início do ano Legislativo, ele disse que “quer ser reconhecido como o ministro que acabou com a pandemia da Covid-19” e não respondeu se ficará no governo até o fim do ano ou se sairá para ser candidato.

“Sou médico há mais de 30 anos, nunca militei na vida política partidária, mas hoje eu sou um quadro técnico, como vocês gostam de chamar, de bolsonarista. Vou trabalhar aqui pelo meu presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou. Queiroga tem sido cotado para disputar a eleição para governador ou para senador pela Paraíba, seu estado natal.

No governo e no Congresso, porém, há resistência à ideia de o Executivo fazer mais uma troca no Ministério da Saúde em meio à pandemia. O ministro, por sua vez, tem se alinhado às pautas de Bolsonaro.

Em janeiro, por exemplo, enquanto o chefe do Executivo criticava a vacinação de pessoas de 5 a 11 anos aprovada pela Anvisa, ele visitou em Lençóis Paulista (SP) uma criança que teve uma parada cardíaca após receber o imunizante contra a Covid-19.

Logo depois, no entanto, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo descartaram a relação entre a vacina e o problema de saúde da criança.

Nesta quarta, Queiroga também evitou responder se a pasta planeja distribuir vacinas para que todos os brasileiros tomem a quarta dose do imunizante contra a Covid-19. “Eu já tomei várias doses da vacina da gripe. Não sabemos, a longo prazo, como vai ser a vacinação em relação à Covid-19. O ministério tem uma secretaria que analisa isso com um grupo técnico”, disse.