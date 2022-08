Simone Tebet derruba audiência do Jornal Nacional

A entrevista de Jair Bolsonaro, na segunda foi a maior audiência entre os presidenciáveis e marcou 32,6 pontos

A sabatina com Simone Tebet no Jornal Nacional nesta sexta (26) alcançou a menor audiência entre as quatro entrevistas realizadas por William Bonner e Renata Vasconcellos ao longo desta semana com os presidenciáveis.

Segundo dados preliminares mensurados pela Kantar Ibope Media, Tebet marcou 26 pontos de média, 26,9 de pico e foi vista por 40% dos televisores ligados na Grande São Paulo, um crescimento de 8% (ou 2 pontos) sobre a média do JN em 2022.

No Rio, o JN marcou 24 pontos com 40% de participação, exatamente a mesma audiência no PNT (Painel Nacional de Televisão), que soma as 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país.

A sabatina com Ciro Gomes ficou em segundo lugar, com audiência de 29 pontos.

A entrevista com Lula, na quinta, obteve 32,3 pontos na Grande São Paulo, enquanto a de Jair Bolsonaro, na segunda, fez 32,6 pontos.

No Painel Nacional de TV (PNT), Lula teve 32, ante 33 de Bolsonaro.

Na quinta, com Lula, o Jornal Nacional fez sua segunda maior audiência desde o início da pandemia no Painel Nacional de Televisão (32 pontos e 49% de participação entre os televisores ligados), atrás apenas da edição de segunda-feira (33 pontos com 50% de participação).

A sabatina com Lula representou um crescimento de 39% (ou 9 pontos) sobre a média do JN em 2022. O Jornal Nacional com a entrevista do ex-presidente Lula alcançou 48,2 milhões de pessoas.

Cada ponto corresponde a 205.755 pessoas na Grande São Paulo e a 713.821 indivíduos no PNT.