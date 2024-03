Sete comissões da Câmara dos Deputados devem eleger seus presidentes nesta quarta-feira

O mandato é de um ano; outros 21 colegiados já escolheram seus dirigentes

Sete comissões permanentes da Câmara dos Deputados devem eleger seus presidentes nesta quarta-feira (13). O mandato é de um ano.

Confira a lista dos colegiados, o horário e o local das reuniões:

Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, às 10 horas, no plenário 15;

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, às 10 horas, no plenário 13;

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, às 10 horas, no plenário 9;

Comissão de Minas e Energia, às 10 horas, no plenário 14;

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulheres, às 13h30, no plenário 14;

Comissão de Turismo, às 14 horas, no plenário 5; e

Comissão de Comunicação, às 14 horas, no plenário 11;

Dirigentes já eleitos

Na semana passada, foram eleitos os dirigentes de 19 comissões permanentes da Câmara.

Ontem (12) foi a vez da Comissão da Amazônia e Povos Originários; e da Comissão de Administração e Serviço Público.

Informações são da Agência Câmara de Notícias