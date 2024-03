Vereador Carlos Bolsonaro denuncia ameaça de morte

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) denunciou em sua conta no Twitter que foi ameaçado de morte e que já registrou boletim de ocorrência para denunciar o incidente.

Na publicação, o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro revelou que a ameaça aconteceu nas redondezas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Acabo de fazer mais um boletim de ocorrência em virtude de ameaça de morte sofrida, desta vez nas dependências da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O sujeito veio à Câmara do Rio e declarou, sem pudor algum, na recepção do Legislativo que me mataria.

— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 12, 2024