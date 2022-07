Servidores do Judiciário e do Ministério Público lançam plataforma para as eleições

Fenajud, Fenajufe e Fenamp encabeçam a proposta, que será divulgada em um site próprio, que também incluirá os nomes dos candidatos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Federações de servidores públicos do Judiciário e do Ministério Público vão lançar um documento com propostas em defesa do serviço público nesta quinta-feira (14), em Brasília, com o propósito de buscar o compromisso de candidatos com as pautas que defendem.

Fenajud (Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados), Fenajufe (Federação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Judiciário Federal) e Fenamp (Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais) encabeçam a proposta, que será divulgada em um site próprio, que também incluirá os nomes dos candidatos que aderirem à plataforma.

Entre as pautas defendidas estão a oposição às ameaças à democracia, a defesa da reforma política (fundada no fortalecimento dos partidos e na ampliação da representatividade das minorias), revogação do teto de gastos, arquivamento da PEC 32 (reforma administrativa), interrupção e reversão do processo de privatização de Correios, Eletrobrás e Petrobras, ampliação de cotas no Judiciário e no Ministério Público, entre outras.