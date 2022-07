Entenda os riscos da gravidez após os 35 anos

Hábitos saudáveis e acompanhamento médico são essenciais para uma gestação nessa faixa etária, explica a especialista

A gravidez após os 35 anos virou ainda mais uma realidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de mulheres que têm filhos depois dos 35 anos cresceu 63% nos últimos dez anos. Os dados do IBGE revelam que, dos nascidos vivos em 2020, cerca de 16% eram filhos de pacientes acima de 35 anos.

A médica especialista em reprodução humana, Drª Lorrainy Rabelo explica que a gravidez após essa faixa etária pode trazer algumas consequências e que é necessário que a mulher tome alguns cuidados essenciais ao tomar a decisão de engravidar nessa fase da vida.

“Umas das preocupações que a mulher deve ter é em relação a sua saúde metabólica, pois toda gestão trás uma sobrecarga em que mulheres mais jovens estão mais aptas a suportar do que mulheres com idades mais avançadas. Por isso é importante ter um peso adequado, uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável para ter uma gestão com o menor risco possível.”

Foto: Divulgação

As chances de engravidar naturalmente são de 20% aos 25 anos, 15% aos 35 anos, 5% aos 40 anos e 2% aos 43 anos. Existe uma queda de acordo com o avançar da idade, mas não é uma regra absoluta. A especialista explica que essa chance pode estar relacionada a um dos fatores mais importantes da gravidez, a qualidade dos óvulos.

“A qualidade dos óvulos deve ser outra preocupação da mulher, pois com o tempo a qualidade vai diminuindo e isso se traduz em alterações genéticas no embrião, predispondo a nascimentos com sindromes como a sindrome de down, que é a mais conhecida, mas existem sindromes que são incompatíveis com a vida e resultam em abortos precoces e perdas gestacionais, mas ocorrentes em mulheres com idade mais tardias.”

Drª Lorrainy explica que é importante que a gestação nessa idade seja planejada e precisa ser acompanhada por um especialista desde antes da mulher engravidar para que seja feita uma preparação. “Nós sabemos que a maturidade psicológica da mulher em uma gestação mais tardia é muito maior, mas a saúde metabólica tem que estar em consonância com isso.”