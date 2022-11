‘Sempre defendi modelo de integração na Segurança’, diz Flávio Dino

Um dos mais cotados para o Ministério da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA) disse que defende a união dos ministérios da Justiça e da Segurança

Um dos nomes mais cotados para o Ministério da Justiça, o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) disse nesta quinta-feira que defende a união dos ministérios da Justiça e da Segurança Pública. Ressaltou, porém, que a decisão sobre um possível desmembramento dessas Pastas caberá ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tecnicamente sempre defendi o modelo de integração na Segurança porque sou juiz, fui juiz criminal e sei que só existe política pública de segurança integrada com Justiça e com diálogo com as instituições de outros Poderes”, afirmou a jornalistas ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição de Lula, na manhã desta quinta-feira.

A separação, de acordo com o senador eleito, é um “equívoco metodológico e político” e conduz à ineficiência.

O grupo técnico que tratará desses assuntos no governo de transição e do qual ele faz parte não discutirá sobre a divisão. “Essa questão organizacional, vamos esperar. Lula é o técnico e jogadores não escalam time”, brincou. Com a insistência sobre qual seria sua posição, respondeu: “Minha posição é que não sou presidente da República.”

