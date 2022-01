Sem avisar segurança, Bolsonaro deixa Alvorada para passear de moto por Brasília

O presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu para fazer um passeio de moto por Brasília no período da tarde deste domingo, 16, e ainda não retornou ao Palácio da Alvorada. Ele deixou a residência oficial da Presidência por volta das 15h30. Segundo profissionais de veículos de imprensa que monitoram as saídas e as chegadas do presidente ao local, o presidente saiu sem avisar nem mesmo a equipe que faz sua segurança, que só depois tentou segui-lo. A assessoria de imprensa da Presidência não sabe informar o roteiro do passeio. Estadão Conteúdo