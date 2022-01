Sem Alckmin, PSD busca candidato em SP e deve filiar prefeito de São José dos Campos

A filiação já era para ter ocorrido, mas foi adiada em razão do aumento dos casos da pandemia.

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Em busca de um candidato ao governo de São Paulo depois da desistência de Geraldo Alckmin, o PSD deve filiar nos próximos dias o prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB).

Ramuth e os tucanos Paulo Serra, prefeito de Santo André, e Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, são algumas das possibilidades com as quais o partido trabalha como candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes. No total, há quase dez nomes sendo cogitados pelo PSD.

“Estamos agregando estes três nomes a outros já em análise. O partido terá candidato próprio ao governo de São Paulo, e escolherá dentre uma série de pessoas já filiadas e outras que devem se filiar em breve”, disse o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “São todos nomes fortes”.

O plano eleitoral do partido no estado teve de recomeçar do zero depois que Alckmin comunicou a Kassab no final do ano passado a desistência do projeto de disputar o Palácio dos Bandeirantes, em razão das conversas para ser vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Da mesma forma, o apresentador José Luiz Datena, que tinha conversas adiantadas com o PSD para disputar o Senado, mudou a rota e deve compor chapa com Rodrigo Garcia (PSDB).

Kassab afirma que a decisão de lançar nome próprio no estado é definitiva, assim como a de concorrer ao Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG). Ele descarta apoiar nomes de outras legendas, e se diz favorável ao fim das coligações majoritárias, não apenas das proporcionais.