Secretários ameaçam debandada após apoio de Rodrigo a Bolsonaro

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Quatro secretários do Governo de São Paulo ameaçam deixar os cargos em razão do apoio do governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A debandada deve envolver Rodrigo Maia (Projetos Estratégicos), Zeina Latif (Desenvolvimento Econômico), Laura Machado (Desenvolvimento Social) e Sérgio Leitão (Cultura).

Eles vão bater o martelo após conversa com governador nesta quarta-feira (5).