Se quiser recursos para câmeras corporais, SP terá que seguir diretrizes, diz Lewandowski

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que os estados, entre eles São Paulo, que quiserem recursos para colocar câmeras nos uniformes policiais deverão seguir as diretrizes divulgadas pela pasta.



A declaração foi dada durante evento para o lançamento das normas federais, nesta terça-feira (28).



“Nós não temos nenhum conflito com nenhum estado que seja, sobretudo com São Paulo. Cada estado é autônomo para agir conforme as suas necessidades, peculiaridades e características. Não há confronto.

Se, por ventura, algum estado, especialmente no caso do estado de São Paulo, quiser obter verba federais para aperfeiçoar e ampliar seu sistema de câmeras, será bem-vindo e receberá os fundos se seguir as diretrizes editadas”, disse.



Segundo o ministro, as câmeras serão obrigatórias para as polícias em âmbito federal, exceto para o setor de inteligência. Já as estaduais não serão obrigadas a aderir às diretrizes, mas, caso queiram, terão que apresentar um projeto e, se aprovado, terão incentivo financeiro do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário.



Segundo o ministro, o financiamento é um incentivo para que os estados possam aderir ao programa, mas isso não compromete outros repasses do fundo.

Segundo a nova norma, as diretrizes foram apresentadas para serem aplicadas nas seguintes forças: