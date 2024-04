Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

As eleições deste ano para a prefeitura de Fortaleza terão o prefeito Sarto Nogueira (PDT) na busca pela reeleição, enquanto a oposição tentará impedir que o atual chefe do Executivo da capital cearense consiga um novo mandato.

Os principais adversários de Sarto são o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado federal André Fernandes (PL).

Evandro Leitão tem o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) – senador licenciado pelo Ceará e ex-governador do estado -, além do presidente Lula (PT).

Já o principal cabo eleitoral de André Fernandes é Jair Bolsonaro (PL).

O Capitão Wagner tem como principal trunfo ter sido o mais votado para governador em Fortaleza nas eleições de 2022. Por outro lado, foi derrotado para Elmano de Freitas no primeiro turno e ainda perdeu duas disputas para prefeito na cidade.

Também no campo da direita, há a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo).

No governo, o prefeito Sarto é aliado de primeira hora do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT), que tem proferido falas contundentes contra o PT do Ceará, principalmente Camilo, seu ex-aliado.

Outro que rompeu politicamente com Ciro foi o irmão dele, o senador Cid Gomes (PSB), que deverá apoiar Evandro Leitão para prefeito.

PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO DE FORTALEZA

– André Fernandes (PL)

– Capitão Wagner (União Brasil)

– Eduardo Girão (Novo)

– Evandro Leitão (PT)

– Sarto Nogueira (PDT)

CALENDÁRIO ELEITORAL

– 06.abr: data-limite para o registro partidário

– 25.jul a 05.ago: convenções partidárias

– 15.ago: prazo para o registro de candidaturas

– 30.ago a 03.out: propaganda eleitoral no rádio e na TV

– 06.out: primeiro turno

– 27.out: segundo turno