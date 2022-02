Roseana Sarney vai contra apelo de MDB e confirma candidatura à Câmara

Diante da cisão do grupo de Flávio Dino (PSB) no estado, a bancada do MDB, próxima ao ex-presidente do Senado José Sarney, tentavam convencer Roseana a disputar o governo do Maranhão

A ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney confirmou que vai mesmo se candidatar à uma vaga para a Câmara nas eleições de 2022. Diante da cisão do grupo de Flávio Dino (PSB) no estado, a bancada do MDB, próxima ao ex-presidente do Senado José Sarney, tentavam convencer Roseana a disputar o governo do estado para retomar a hegemonia do grupo político no Maranhão. Roseana, entretanto, avaliou que teria mais chances de vencer uma disputa para a Câmara, que pode ajudar a eleger outros 5 deputados federais do MDB no estado.