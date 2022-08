Rodrigo Garcia faz novo aceno ao agro em plano de governo

O tucano se reúne com a indústria do trigo, no Sindustrigo, nesta segunda (8). No discurso, ele deve dizer que o agro está contemplado em seu plano

Joana Cunha

São Paulo, SP

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), cuja candidatura à reeleição em São Paulo vem divulgando a imagem de caubói para ressaltar suas ligações com o interior e acenar ao agronegócio na disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve dar novos passos no terreno do ex-ministro de Bolsonaro nesta semana.

O tucano se reúne com a indústria do trigo, no Sindustrigo, nesta segunda (8). No discurso, ele deve dizer que o agro está contemplado em seu plano de governo.

Na disputa pelo eleitorado conservador alinhado a Bolsonaro, o governador tem feito pelo menos uma agenda por semana dedicada ao setor.

Na semana passada, no congresso da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), na capital paulista, ele fez propaganda do programa de regularização de terras devolutas do Pontal do Paranapanema, criticado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).