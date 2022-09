Robô virtual do TSE tira dúvidas sobre eleições e tenta combater fake news

O assistente virtual oferece para os usuários serviço de esclarecimento de notícias falsas envolvendo o processo eleitoral

Tayguara Ribeiro

São Paulo, SP

Criado em parceria com o WhatsApp há dois anos, o robô virtual do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem como uma de suas principais funções tentar combater notícias falsas nas eleições deste ano.

Para combater as fake news, o “Tira-Dúvidas do TSE”, como é chamada a ferramenta do tribunal, recebeu melhorias em 2022, de acordo com a corte.

O assistente virtual oferece para os usuários serviço de esclarecimento de notícias falsas envolvendo o processo eleitoral.

Para isso, o eleitor cadastrado deve selecionar o tópico “Fato ou Boato?”. Nessa área o usuário encontrará conteúdos desmentidos por agências de checagem como AFP, Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Estadão Verifica, Fato ou Fake e UOL Confere.

As novas funcionalidades do sistema, segundo o tribunal, também permitirão que o conteúdo seja encaminhado de forma mais fácil para amigos e familiares.

Ainda de acordo com o tribunal, uma das novidades neste ano é que o robô virtual enviará mensagens proativas aos eleitores “para que aprendam a lidar com as notícias falsas disseminadas”.

Após se cadastrar, o eleitor pode optar por receber mensagens sobre desinformação relacionadas ao pleito.

Além do tópico sobre fake news, o robô virtual do TSE conta com outras 15 opções para os usuários que incluem informações sobre título de eleitor, calendário eleitoral e local de votação.

Para utilizar o serviço do assistente virtual, o eleitor pode utilizar o QR Code disponível no site do TSE ou adicionar o telefone (61) 9637-1078 à sua lista de contatos do WhatsApp. Depois, é preciso mandar uma mensagem para o assistente virtual para começar.