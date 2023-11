Rival de Dino na corrida pelo STF, Messias diz que Lula fez ‘excelente escolha’

Ainda em nota, Messias deseja a Dino “um percurso repleto de êxito em sua iminente atuação como ministro da Corte”

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, cumprimentou a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). “O presidente da República concretizou uma excelente escolha, que haverá de ser acolhida com aplausos pela sociedade brasileira e pelo Senado Federal.” Messias era um dos principais cotados ao cargo e seu nome era defendido pelo PT.

“Sem sombra de dúvida, Dino preenche de sobra os requisitos constitucionais para o cargo, devido à sua conduta de integridade exemplar e ao notável saber jurídico que ostenta. Trata-se de um jurista experiente, cuja trajetória de serviços prestados aos três Poderes da República o credencia a exercitar uma visão plena sobre as mais difíceis e complexas questões jurídicas submetidas ao STF”, disse Messias, em nota.

Ainda em nota, Messias deseja a Dino “um percurso repleto de êxito em sua iminente atuação como ministro da Corte”.

Estadão conteúdo