‘Lula me honra imensamente’, diz Dino sobre indicação ao STF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Indicado pelo presidente Lula (PT) para o STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino agradeceu nas redes sociais pelo reconhecimento e confiança.

“O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação”, escreveu Dino no X (ex-Twitter).

A indicação ainda tem de ser aprovada pelo Senado. Dino disse ainda que irá dialogar com os colegas para conseguir o apoio necessário. Ele foi eleito senador pelo Maranhão no ano passado, e estava licenciado do cargo para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública.