Renault é a sexta montadora a interromper produção devido ao descontrole da pandemia

Sexta montadora a interromper a produção devido à pandemia no Brasil. Nissan, General Motors, Volkswagen, Mercedes e Scania

Eduardo Sodré

São paulo, SP

A Renault é mais uma montadora a anunciar parada na produção devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. A empresa vai interromper as atividades na fábrica de São José dos Pinhais (PR) a partir de segunda-feira (29), e a retomada está prevista para 5 de abril. Os trabalhadores das áreas administrativas seguem em home office.

A fabricante de origem francesa diz que não há problema de falta de peças no momento. “A decisão tem como objetivo contribuir para o isolamento social neste momento em que diferentes cidades adotaram medidas mais restritivas, e em alinhamento com o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba”, diz o comunicado divulgado pela marca.

Com o anúncio, a Renault se torna a sexta montadora a interromper a produção devido à pandemia no Brasil. Nissan, General Motors, Volkswagen, Mercedes e Scania já haviam anunciado as paralisações nas linhas de montagem.

Além da preocupação com os colaboradores, as paradas têm sido motivadas pela falta de peças e pela pressão dos sindicatos.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFETADOS PELAS PARALISAÇÕES NAS MONTADORAS

