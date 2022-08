Relembre o 1º debate presidencial em 20 momentos

Primeiro encontro entre candidatos traz corrupção e agressões entre os blocos

O debate entre os presidenciáveis, realizado neste domingo (28) em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, incluiu embate direto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) e ficou marcado por cobranças de respeito às mulheres, com críticas à conduta do atual presidente da República.

O evento teve tensão entre aliados de Lula e Bolsonaro dentro e fora do estúdio, incluindo brigas entre convidados, e questionamentos sobre temas sensíveis aos dois líderes da disputa —como corrupção, fome e pandemia da Covid-19.

A relação de Bolsonaro com as mulheres, uma das fragilidades de sua campanha, ganhou destaque após ataque do mandatário à jornalista Vera Magalhães.

Relembre 20 momentos do debate:

Lula e Bolsonaro pedem para não ficar lado a lado no debate

Não vou apertar mão de ladrão, diz Bolsonaro ao chegar ao evento

Bolsonaro critica STF em debate presidencial e fala em interferência

Lula e Bolsonaro se enfrentam em debate após pergunta sobre corrupção na Petrobras

Janones e Salles partem para briga e são apartados

Com clima tenso, seguranças dividem áreas de bolsonaristas e lulistas na sala de convidados

Tebet, ex-CPI da Covid, parte para cima de Bolsonaro sobre ações na pandemia

Lula e Bolsonaro têm confronto sobre auxílio e se acusam de mentir

Bolsonaro ataca jornalista Vera Magalhães e Tebet e diz que são uma vergonha

Lula e Ciro trocam farpas após petista fazer afago inicial a pedetista

Bolsonaro riu quando Ciro criticou Lula

Tebet pergunta a Bolsonaro se ele tem raiva das mulheres

Bolsonaro relembra frase de Ciro sobre Patrícia Pillar na campanha de 2002

Lula evita assumir compromisso sobre mulheres no 1º escalão de seu eventual governo

Lula e Bolsonaro travam confrontos em debate; veja vídeos

Bolsonaro é questionado sobre fome e relativiza dados; veja vídeo

“O candidato [Bolsonaro] adora citar números absurdos que nem ele acredita”, afirmou Lula

“É um governo [de Bolsonaro] que está dando certo. A economia está bombando”, disse o presidente

“O Lula é esse encantador de serpentes, vai na emoção das pessoas, cativa. […] Não é pessoal”, disse Ciro Gomes

“Eu não tenho medo de você [Bolsonaro] e nem dos seus ministros”, afirmou Simone Tebet