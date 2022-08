Regina Duarte critica ministros do STF por não cantarem hino com a mão no peito

Mesmo afastada e com a promessa (não cumprida) de assumir outro cargo no governo, ela se mantém fiel ao presidente

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A atriz Regina Duarte criticou, nesta quarta (17), os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) por não cantarem o Hino Nacional com a mão no peito. Em seu Instagram, ela publicou uma foto feita durante a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça (16).

Na imagem, divulgada pelo site do TSE, o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o único que está com a mão no peito. Na foto também estão presentes o novo presidente da corte, Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os ministros do STF Edson Fachin e Luiz Fux e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante a execução do hino nacional.

“O patriota de verdade não esquece jamais de tocar seu coração com a mão sempre que o hino nacional da sua terra é entoado. É sua forma de não perder nenhuma oportunidade de declarar seu amor ao solo pátrio e aos brasileiros!”, escreveu Regina na legenda.

“Será que tá virando moda se afastar do amor à pátria? Mas não é lastimável? Estaremos caminhando para uma terra sem lei, sem ordem (e sem progresso?!)? Mais uma vez, repito: LASTIMÁVEL!”, prosseguiu.

“Eu sou do tempo em que não se deixava de tocar o peito na hora do hino. Era uma geração assim: no meu país ‘ninguém tasca’. Quem mais aí?!”, indagou.

Após um período mais comedida em suas postagens nas redes sociais, nos últimos dias a ex-secretária da Cultura de Bolsonaro voltou a fazer ataques e publicações políticas.

No domingo (15), ela compartilhou uma postagem da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na qual são feitas críticas aos “artistas pró-cartinha”, numa menção às cartas em defesa da democracia.

Caetano Veloso, Maria Bethânia, Fernanda Montenegro, Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Anitta, Camila Pitanga, Antônio Fagundes, Gal Costa são alguns dos artistas que assinaram o manifesto. “Que vergonha que eu tenho dessa ‘leva'”, escreveu Regina Duarte.

“Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja!”, postou. Ela finalizou o texto em que discorre sobre a democracia (“Que democracia essa ‘leva’ quer? Bolsonaro é exemplo para o mundo todo”) com a seguinte frase: “Como em 2002, EU TENHO MEDO”.

Regina rompeu seu contrato de mais de quatro décadas com a Globo para assumir a Secretaria da Cultura por dois meses e meio, entre março e maio de 2020, após semanas de fritura.

Mesmo afastada e com a promessa (não cumprida) de assumir outro cargo no governo, ela se mantém fiel ao presidente e alinhada ao discurso bolsonarista. Numa de suas recentes postagens, elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes: “PG é o cara!”.