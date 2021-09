Recuo de Bolsonaro sobre STF desnorteia base conservadora, que fala em ‘fim de jogo’

“A nota do Temer foi para mostrar que o povo não deve exercer seu poder diretamente. Não votei no Temer”, disse Allan dos Santos

Fábio Zanini

FolhaPress

O recuo de Jair Bolsonaro nas críticas que fez ao STF (Supremo Tribunal Federal), intermediado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB), deixou desnorteada sua base de apoio mais estridente em redes sociais. Influenciadores bolsonaristas usaram o mesmo termo para descrever a atitude de Bolsonaro: game over (fim de jogo).



Foram os casos do comentarista Rodrigo Constantino e do youtuber Allan dos Santos. “A nota do Temer foi para mostrar que o povo não deve exercer seu poder diretamente. Não votei no Temer”, disse Santos. Segundo escreveu Constantino: “Dia 7: multidão nas ruas com pauta patriótica condenando o arbítrio. Dia 9: Bolsonaro elogia China como essencial e pede desculpas ao STF. Game over”.



Também houve reações de sarcasmo. Um meme bastante compartilhado foi o que mostra a transmissão da faixa presidencial de Temer para Bolsonaro em modo reverso, como se o emedebista estivesse voltando ao cargo. “Impressão inicial, ainda provisória: com o ato de hoje, Bolsonaro está abrindo mão da candidatura à reeleição”, disse o influenciador bolsonarista Leandro Ruschel.



Já Bernardo Kuster, editor do jornal olavista Brasil Sem Medo, afirmou que “este o país do acórdão e da negociação.”

“As coisas não ficarão como estão e nem tudo mudará para melhor subitamente num passo de mágica. Estava claro. Este é o Brasil, o país do ‘deixa disso’ e do ‘veja bem'”, disse.



Em grupos bolsonaristas de WhatsApp, o sentimento também era de perplexidade. “Este é o meu recado para o presidente Bolsonaro. O general que vai para a guerra com medo de levar um tiro é tido como covarde… E não merece a lealdade da tropa nem as honras do soberano”, escreveu Wagner Cunha, que se apresentou como psicólogo, escritor e ativista político.