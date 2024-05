Randolfe: Na maioria dos vetos, o governo saiu vitorioso

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou na noite desta terça-feira, 28, o que “o governo saiu vitorioso” na maioria dos vetos, após a sessão conjunta dos parlamentares nesta terça-feira, 28.

As declarações ocorreram após o Congresso ter derrubado o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as saídas temporárias de presos do regime semiaberto e mantido o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a um item da Lei de Segurança Nacional sobre fake news.

“O governo manteve seis vetos. O governo foi derrotado em quatro vetos. Seis é maior do que quatro”, declarou Randolfe. “Eram resultados que estavam previstos. Que estavam dentro da programação. O importante é que mantivemos os vetos relativos à lei orçamentária e mantivemos os vetos relativos à lei de diretrizes orçamentárias.”

O senador acrescentou: “Na maioria dos vetos, o governo saiu, no dia de hoje, vitorioso”.

Em relação às saídas temporárias, Randolfe argumentou que o governo conseguiu adiar a votação por duas vezes, mas reconheceu que o resultado retrata a posição majoritária do Congresso, inclusive parlamentares da base.

“Tem um consolo: os presos do 8 de janeiro também não vão poder sair. Acho que, aí, eles vão se explicar com a base deles sobre isso”, disse.

Além disso, o senador afirmou que o governo não deve judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal: “Não, em absoluto, nenhuma das decisões. Segue o jogo, vamos para os próximos temas”, respondeu, após questionamento.

Já em relação à manutenção do veto de Bolsonaro ao artigo sobre fake news, Randolfe afirmou que pretende insistir no tema em um novo projeto de lei no Senado.

Estadão Conteúdo