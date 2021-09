Questão ambiental é desafio para Brasil atualmente, diz presidente do Senado

“É possível, sem radicalismo ou extremismo”, vislumbrou, acrescentando que basicamente a parte têm que cumprir a lei

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), avaliou nesta quinta-feira que a questão ambiental é um do principal desafio para o Brasil atualmente. Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores (CRE) da Casa, ele disse ser possível uma conciliação do agronegócio com meio ambiente. “É possível, sem radicalismo ou extremismo”, vislumbrou, acrescentando que basicamente a parte têm que cumprir a lei.

Pacheco enfatizou o esforço do Brasil em e preparar para a COP26, que ocorrerá em novembro, em Glasgow (Escócia). “Podem ter certeza de que o agronegócio sabe da importância disso”, diz

No início de sua fala, o presidente do Senado elencou uma série de avanços promovidos pelo Congresso e que mostram o “amadurecimento” da instituição.

Entre eles estão a reforma tributária e da Previdência, a lei de falências e o marco do futebol.

Estadão Conteúdo