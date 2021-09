Mãe de Neymar é acionada pela Justiça após comprar mansão por R$ 13 mi

Porém, ele teria sido tirado da negociação depois de o pai de Neymar procurar diretamente a imobiliária e fechar negócio por um valor inferior

Mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, 54, foi acionada a dar explicações à Justiça após comprar uma mansão no valor de R$ 13 milhões no Rio de Janeiro. De acordo com processo enviado ao jornal Folha de S.Paulo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, um corretor cobra de Nadine o equivalente a 6% do valor da venda, o que daria quase R$ 650 mil. O corretor afirma no processo que foi ele quem apresentou o imóvel para Nadine. Porém, ele teria sido tirado da negociação depois de o pai de Neymar procurar diretamente a imobiliária e fechar negócio por um valor inferior.

Procurado, a assessoria do advogado de Nadine disse que ele está em viagem fora e não respondeu sobre o caso. Já os advogados do requerente disseram que não querem comentar o caso. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Neymar da Silva Santos, o pai do atleta, teria dado um cheque no valor de R$ 780 mil emitido por uma conta conjunta com Nadine, sua ex-mulher. Porém, o valor de corretagem teria sido repassado separadamente a pedido da própria imobiliária.

O corretor e autor do processo, dessa forma, acredita ter sido prejudicado, já que se considera parte da transação que foi concluída. Ele também afirma no processo que foi bloqueado nas redes sociais por Nadine. Ainda segundo a colunista, os advogados de Nadine afirmam que o autor do processo prestava a ela e a sua família serviços avulsos de motorista e que não haveria vínculo profissional entre eles com relação à futura casa. Ele apenas enviaria fotos tiradas de sites imobiliários, nada profissional.

Paralelo a isso, Nadine vai cuidando da saúde e estética. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram que está se dedicando a cuidados estéticos. Através dos Stories, ela mostrou seu “dia de se cuidar”. A presidente do Instituto Projeto Neymar Jr. esteve recentemente em uma clínica de estética em São Paulo para passar por alguns procedimentos. Segundo Isabela Viegas, sócia da JK Estética Avançada, ela passou por um protocolo de rejuvenescimento corporal que consegue amenizar a flacidez.

“É Normalmente feito uma sessão por mês ou a cada 15 dias. Para atingir um resultado satisfatório, é preciso seguir corretamente a quantidade de sessões indicadas pelo profissional”, explicou Viegas. Anteriormente, Gonçalves já havia passado por uma harmonização facial.