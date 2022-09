Quero dar condições de o eleitor julgar as diferenças entre os candidatos, diz Haddad​

O ex-prefeito também foi questionado se teria uma postura mais agressiva, mas negou a possibilidade e disse que essa postura não faz parte da sua natureza

Artur Rodrigues

São Paulo, SP

O candidato Fernando Haddad (PT) chegou para o debate desta noite no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo, e afirmou que pretende trabalhar para ressaltar as diferenças entre os candidatos.

“O que vou procurar fazer nas perguntas é tentar dar ao eleitor melhores condições de julgar as diferenças, melhores condições de poder comparar e tomar a decisão. Se ficar tudo muito parecido, eleitor vai continuar indeciso”, disse nesta terça-feira (13).

O ex-prefeito também foi questionado se teria uma postura mais agressiva, mas negou a possibilidade e disse que essa postura não faz parte da sua natureza.

Sobre ter negado a possibilidade do apoio de Rodrigo Garcia (PSDB) no debate anterior, descartando assim uma aliança no segundo turno, Haddad desconversou. Afirmou que na ocasião o governador não foi coerente, ao falar sobre aliança de Maluf com o petista. No entanto, disse que duvida que a situação se repita.