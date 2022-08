Quem ameaça urnas só defende interesse próprio, diz Fachin em recado a Bolsonaro

A declaração ocorre após diversos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas. Fachin, porém, não citou o nome do mandatário

Mateus Vargas

Brasília, DF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, disse nesta segunda-feira (1º) que quem ameaça não aceitar o resultado das eleições está defendendo apenas interesses próprios.

A declaração ocorre após diversos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas. Fachin, porém, não citou o nome do mandatário.

“Quem vocifera não aceitar resultado diverso da vitória não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas e do processo de votação”, disse o presidente do TSE.

“Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira”, afirmou ainda Fachin.

Fachin discursou durante a primeira sessão do tribunal no segundo semestre de 2022. A partir do dia 16 o TSE será comando pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cidadãos mais pobres, com maior dificuldade de escrever”, afirmou Fachin.

Bolsonaro tem repetido teorias da conspiração sobre as urnas para tentar deslegitimar o processo eleitoral, ainda faz ataques a ministros do STF e TSE, além de insinuações golpistas.

No sábado (20), o chefe do Executivo indicou que deseja misturar os desfiles de 7 de Setembro no Rio de Janeiro a manifestações em defesa de sua candidatura à reeleição. Em outras ocasiões, o presidente havia dito que usará estes atos para mostrar que tem apoio popular e pressionar o Judiciário.

“Queremos inovar no Rio. Pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e a as forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana”, disse Bolsonaro.

No discurso desta segunda-feira (1º), Fachin disse que o sistema eleitoral brasileiro é “seguro e confiável”.

“A opção pela adesão cega à desinformação que prega contra a segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização de votos é a rejeição do diálogo e se revela antidemocrática”, declarou o presidente do TSE.

O ministro ainda pediu para eleitores não cederem a discursos “que apenas querem espalhar notícias falsas e violência”.