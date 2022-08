PT recalcula fundo eleitoral e candidatos perdem até 40% da verba

Atuais parlamentares que disputarão a reeleição deverão ter em torno de R$ 1,2 milhão para suas campanhas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Candidatos a deputado federal do PT foram informados pela direção do partido que sofrerão uma redução de até 40% na cota que estava prevista a que teriam direito do fundo eleitoral.

Atuais parlamentares que disputarão a reeleição deverão ter em torno de R$ 1,2 milhão para suas campanhas, em vez dos R$ 2 milhões anteriormente previstos. Quem não tem mandato verá redução para cerca de R$ 800 mil.

O motivo do recálculo foi uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que o partido siga o que foi estabelecido em uma resolução para que o fundo eleitoral seja distribuído proporcionalmente entre o número de candidatos brancos e negros.

O PT terá praticamente paridade entre representantes das duas raças, com 49,46% de brancos e 48,37% de negros (juntando pretos e pardos).

Reservadamente, candidatos reclamam que a direção partidária não avisou que a aplicação da regra afetaria o repasse individual do fundo. Também deve haver impacto em candidaturas majoritárias do partido, embora menor.