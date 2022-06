PT não quer PSOL na vice de Haddad em SP e busca nome mais ao centro

Eles afirmam que a sigla restringiria o alcance da chapa, que precisará conquistar uma parcela mais conservadora do eleitorado se quiser vencer

Fábio Zanini

São Paulo, SP

As principais lideranças do PT em São Paulo dizem que não há chance de que o PSOL ocupe a vaga de vice de Fernando Haddad na disputa pelo governo do estado.

Eles afirmam que a sigla restringiria o alcance da chapa, que precisará conquistar uma parcela mais conservadora do eleitorado se quiser vencer.

O PSOL tem defendido seu presidente, Juliano Medeiros, como um possível nome para a vice ou para o Senado, mas a escolha ainda precisa ser referendada internamente.

O partido retirou Guilherme Boulos da disputa e o lançou a deputado federal, abrindo espaço para Haddad. Por isso, reivindica uma posição de destaque na chapa.

“Tem que facilitar a vida do cidadão que vai assimilar o seu pedido. Esse eleitor pensa: ‘já estou engolindo o PT e agora vem o PSOL junto?’ Precisa achar alguém deglutível para o eleitor”, afirma Luiz Marinho, presidente do PT-SP. A posição é repetida por outras lideranças petistas em caráter reservado.

Nomes como Jonas Donizette (PSB), ex-prefeito de Campinas, e Rodrigo Agostinho (PSB), ex-prefeito de Bauru, têm sido colocados como possibilidades. Trata-se de movimento similar ao realizado pela candidatura federal do PT, que encontrou o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) para a vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Descartado pelos petistas para a vice, Medeiros também não é visto como a melhor escolha para o Senado, que deveria ficar preferencialmente com Márcio França (PSB).

Caso não haja acerto com o ex-governador, os petistas dizem que os partidos da coligação (que também inclui Rede, PV e PCdoB) debaterão o melhor nome. Se a definição for mesmo por alguém do PSOL, eles defendem que a escolhida seja uma mulher negra.