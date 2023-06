PT lança vídeo para se contrapor a estratégia da oposição em CPI do 8/1

A ideia é fazer um contraponto preventivo à estratégia da oposição na CPI que investigará a invasão dos prédios públicos

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O PT divulgou nesta terça-feira (6) um vídeo em que traça uma linha do tempo dos ataques golpistas de 8 de janeiro, ligando diretamente o fato ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é fazer um contraponto preventivo à estratégia da oposição na CPI que investigará a invasão dos prédios públicos.

O filme, de 2min20s de duração, faz um histórico desde a derrota de Bolsonaro, em outubro do ano passado, mostrando como o então presidente e seu entorno estimularam atos que culminaram na ação na praça dos Três Poderes.

“O PT decidiu lançar esse material para contrapor qualquer tentativa de parlamentares bolsonaristas de desvirtuar a verdade, usando a CPMI do Golpe como palco. Desde o primeiro momento estão tentando vender a ideia de que são vítimas e de que tudo foi uma mera casualidade”, afirma o deputado federal Jilmar Tatto, Secretário Nacional de Comunicação do PT.

O PT tem adotado como parte de sua estratégia de comunicação a publicação de vídeos em capítulos sobre temas relevantes, como se fossem pequenas séries.

No caso do 8 de Janeiro, serão cinco vídeos. Antes, produziu uma série com críticas aos juros e ao Banco Central.