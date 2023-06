Operação da PF mira fraudes de quase R$ 1 bi de empresa de transporte em MG

No total são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Montes Claros, Nova Lima e Sabará

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (6) em Minas Gerais a “Operação Ponto Final”, que investiga grupo que explora o serviço de transporte público em Minas Gerais. As fraudes cometidas pelo grupo podem ter causado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão.

A operação tem como alvo um grupo que é suspeito de fraudar pagamentos da dívida tributária e também blindar o patrimônio de seus proprietários;

No total são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Montes Claros, Nova Lima e Sabará;

O grupo investigado explora o serviço de transporte público urbano, intermunicipal e interestadual, além do transporte de cargas e encomendas;

As investigações apontam que o grupo se envolveu em práticas fraudulentas, abrangendo simulações, abuso da personalidade jurídica, sonegação de tributos, blindagem patrimonial e fraude à execução fiscal;

A dívida de impostos e contribuições sociais federais do grupo é de quase R$ 1 bilhão de acordo com as investigações da Receita Federal e da PF;

O grupo pode responder pelos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, fraude à execução, contra a ordem tributária, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e organização criminosa, se confirmadas as fraudes;

No total participam da operação 43 agentes da Receita Federal e 95 policiais federais.