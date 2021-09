PT entrevistará autor de documentário sobre tese de que facada em Bolsonaro foi fake

O documentário, com o título “Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada no Coração do Brasil”, foi lançado pelo site Brasil 247, alinhado ao PT

Fábio Zanini

SÃO PAULO, SP

O PT fará nesta sexta-feira (17) uma entrevista com o jornalista Joaquim de Carvalho, que acaba de lançar um documentário dando destaque a teses fantasiosas de que a facada no presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018 pode ter sido um atentado falso. O documentário, com o título “Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada no Coração do Brasil”, foi lançado pelo site Brasil 247, alinhado ao PT.



Conforme mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a teoria vem sendo alimentada por petistas, apesar das evidências apresentadas pela Polícia Federal de que Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado, agiu sozinho. A entrevista será transmitida pelo canal oficial do PT no YouTube como parte do programa Sexta-Feira 13h, conduzido pelo jornalista Paulo Moreira Leite.