PT anuncia comitê ‘BrizoLula’ no Rio de Janeiro

O diretório do PT (Partido dos Trabalhadores), no Rio de Janeiro, anunciou neste domingo (5) a inauguração do comitê local “Brizolula”, uma referência aos nomes do ex-governador Leonel Brizola (1922-2004) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a legenda, o evento deve ocorrer nesta segunda-feira (6) e contará com “históricos brizolistas que apoiam Lula” em sua campanha à Presidência da República. Brizola é considerado uma figura importante na história do PDT, partido que hoje apoia oficialmente a candidatura de Ciro Gomes.

Nas redes sociais, o ex-deputado federal Cabo Daciolo, recém-filiado ao PDT, reagiu à publicação. “Está repreendido em nome de Jesus!!! PDT é Ciro”, escreveu.

Em maio, o presidente do PDT, Carlos Lupi, já havia admitido ter pré-candidatos do partido para as eleições nos estados que vão apoiar Lula na disputa ao Palácio do Planalto, e não Ciro Gomes. Ele, no entanto, garantiu que não haverá punição aos infiéis.

“O Lula, em alguns estados, principalmente no Nordeste, é muito forte hoje”, constatou o presidente do PDT, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”.

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, tem direcionado críticas a Lula -seu ex-aliado político- e feito comparações constantes entre o líder petista e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu ajudei o Lula a vida inteira. Não dá pra me confundir. Eu sei que o novo amigo de infância deles é o Geddel, o Eunício e essa turma aí, mas ele não tem coragem de olhar no meu olho porque ele sabe quem ajudou na hora difícil”, afirmou.

“E eu vi o Lula se corrompendo. Então eu tenho que, todo dia, fazer uma homenagem que ele não me faz? Eu sempre digo: o Lula é diferente do Bolsonaro como pessoa, mas reproduzem rigorosamente o mesmo modelo econômico (…) Bolsonaro denunciando comunismo e Lula denunciando fascismo. Tenha santa paciência.”