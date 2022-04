PSD pede cassação de vereador pró-animais Felipe Becari em SP

O suplente de Becari é José Police Neto, ex-presidente da Câmara Municipal de SP que hoje é secretário de Saúde de Santo André

Fábio Zanini

O PSD pediu na Justiça Eleitoral a cassação do mandato do vereador Felipe Becari na Câmara Municipal de São Paulo. Ele, que é policial e tem carreira de influenciador pró-animais nas redes sociais, solicitou desfiliação da sigla e migrou para a União Brasil com o objetivo de se candidatar a deputado federal.

“Diante da comunicação da desfiliação do vereador Felipe Becari, em que não há menção de justificativas previstas na legislação para tal ato, o PSD de São Paulo solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a cassação do mandato por infidelidade partidária e a reposição de um vereador da chapa do partido”, diz o PSD, em nota de sua assessoria de comunicação.

O suplente de Becari é José Police Neto, ex-presidente da Câmara Municipal de SP que hoje é secretário de Saúde da gestão Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André.

Ricardo Vita Porto, advogado eleitoral que representa Becari, diz que a desfiliação teve motivo. “O vereador foi completamente alijado das decisões partidárias. Foi preterido em todas as escolhas, excluído de reuniões. Nunca lhe foi dado qualquer suporte ou apoio no curso do mandato, tudo em verdadeira discriminação pessoal. Acreditamos então que o processo será extinto pela Justiça Eleitoral”, diz Porto.

Becari tem mais de 1,6 milhão de seguidores em suas redes sociais, que cresceram com o compartilhamento de vídeos de ações de resgate de animais vítimas de maus-tratos protagonizadas pelo policial civil. Ele foi o quarto candidato a vereador mais votado da Câmara Municipal em 2020.

Desde o ano passado, Becari também tem tido espaço no noticiário dedicado a celebridades por seu namoro com a atriz Carla Diaz, que em 2021 participou de edição do programa Big Brother Brasil.