PSB já fechou apoio a Lula nas eleições, diz Gleisi

A informação foi confirmada por Gleisi em evento sobre saúde realizado na Fundação Perseu Abramo

A presidente nacional do PT, Glesi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira (18) que o ex-presidente Lula já tem o apoio do PSB para a disputa das eleições deste ano. Segundo a petista, só falta ser alinhado entre os dois partidos se o formato da união será em coligação ou federação. A informação foi confirmada por Gleisi em evento sobre saúde realizado na Fundação Perseu Abramo.



“Já tem uma decisão de apoio ao presidente Lula () o PSB estará com a gente, se não na federação, numa coligação. Mas vamos fazer um esforço para ter a federação, que dá mais nitidez ao campo político, é importante para o processo que estamos vivendo”, disse a presidente do PT.



Gleisi deve se reunir nesta quarta-feira (19) com Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, a fim de “estabelecer método de discussão e das conversas” a respeito da federação. “Vamos conversar com os estados, sou otimista”, afirmou.



Em entrevista ao jornal Correio Braziliense publicada nesta terça, Siqueira disse que quer apoiar Lula, mas uma “visão exclusivista” do PT prejudica as negociações. “Uma visão exclusivista. Não diria hegemônica, porque é natural de quem tem a maioria, mas exclusivista, e que é uma visão que precisa ser superada. Não só para unir a esquerda, mas para ampliar o centro”, disse.



Para o presidente do PSB, o PT precisa escolher direcionar esforços para a disputa por governos estaduais ou para a presidência da República. “Nós estamos dispostos a colaborar com a eleição de Lula, mas também queremos que o PT esteja disposto a colaborar com as nossas candidaturas. Porque, afinal de contas, serão elas todas palanques do presidente Lula por todo o país”, completou.