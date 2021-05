Projeto de Lei propõe vacinar por último quem for pego em festa clandestina na Capital Paulista

Apesar da fiscalização essa prática tem se tornado cada dia mais comum, sendo assim, para ajudar a combater essa situação

Mesmo proibidas, as festas e os eventos clandestinos com aglomerações de pessoas sem máscaras são flagradas diariamente, contribuindo de forma irresponsável para a disseminação do Coronavírus. Apesar da fiscalização essa prática tem se tornado cada dia mais comum, sendo assim, para ajudar a combater essa situação, está em debate na Câmara Municipal de São Paulo, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Rodrigo Goulart que propõe vacinar por último quem for pego em festas clandestinas na capital paulista.

Segundo o texto, pessoas flagradas em aglomerações e festas ilegais deverão ficar por último na fila de imunização contra o Coronavírus, mesmo que, eventualmente, façam parte de grupos prioritários. A medida seria aplicada a todos que fossem conduzidos à delegacia para assinar o termo circunstanciado por participação em aglomerações.

Rodrigo Goulart defende que ‘Não pode haver a vacinação do indivíduo flagrado dentro de aglomeração, cometendo um crime, antes de outro cidadão que esteja respeitando todas as orientações e medidas de saúde’

Para ir à sanção do prefeito, o projeto que ainda está no início da tramitação precisará passar por quatro comissões e depois ser aprovado em duas votações no Plenário da capital paulista.

Estadão Conteúdo