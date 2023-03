PRF monitora chegada de ônibus de bolsonaristas em Brasília

Sobre a possível remontagem de um acampamentol, o secretário de Segurança afirmou que “não serão tolerados” novos alojamentos

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao país está marcado para a manhã desta quinta-feira (30) e, com isso, a tensão sobre possíveis manifestações, a favor ou contra, cresce.

Segundo o representante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cezar Luiz Busto, a corporação está monitorando a chegada de ônibus de apoiadores do ex-presidente à capital. “A PRF está monitorando possíveis manifestantes e apoiadores há alguns dias. Sabemos que existem ônibus que estão vindo para cá, mas não podemos afirmar que existe um acréscimo no volume de veículos neste momento”, explicou Busto.

Após a derrota de Bolsonaro nas urnas, em outubro do ano passado, bolsonaristas de todo o país se deslocaram para a capital e montaram um acampamento em frente ao Quartel-General do Exército brasileiro, onde pediam pela intervenção militar com o ex-presidente no Poder Executivo.

O acampamento culminou, pouco mais de três meses depois, na invasão e destruição das sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Palácio do Planalto. No dia seguinte ao ataque, o alojamento foi desmontado.

Sobre a possível remontagem de um acampamento na capital, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, afirmou que “não serão tolerados” novos alojamentos.